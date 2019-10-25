السبب وراء منع سعد لمجرد من ترك المغرب 

مليكة فؤاد(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة أن سعد لمجرد ممنوع من التحدث لوسائل الإعلام والصحافة بقرار صارم من المحكمة الفرنسية.

ولفتت إلى أن القضاء الفرنسي أبلغه بلهجة شديدة الصرامة بعدم الحديث مع أى شخص فى تلك القضية أو تصريح قد يضر به فى حيثيات القضية التى أفرج عنه بكفالة مؤقتة، بالإضافة إلى عدم التحدث مع الصحافة عن أعماله الفنية، لحين الانتهاء من تلك القضية، كذلك عدم السفر لأى دولة عدا بلده المغرب.

ويأتي ذلك رغم خروجه من السجن، ووضعه قيد التحقيقات فى قضيته الشهيرة المتهم فيها بالتحرش من فتاة فرنسية، إلا أن المطرب المغربى سعد لمجرد، ما زال يحظى بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.