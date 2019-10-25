الهلال يتفق مع إدارة الشباب لضم «الحمدان» للزعيم

طلال الغامدي(صدى):

صرحت مصادر إعلامية بأن إدارة نادي الهلال قد اتفقت مع إدارة الشباب، على انتقال المهاجم عبدالله الحمدان للزعيم.

وعن صفقة انتقال اللاعب عبدالله الحمدان، فسيكون من ضمنها انتقال المدافع متعب المفرج للشبا، الذي ظل هدفًا لإدارة نادي الشباب منذ تواجده في التعاون.

وقررت إدارة الهلال الموافقة على رحيله، وضم المهاجم عبدالله الحمدان.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالله الحمدان أصبح حديث الشارع الرياضي؛ بعدما انضم لصفوف منتخب بلاده ونجح في تسجيل هدفين لصالح منتخب بلاده في مرمى سنغافورة.