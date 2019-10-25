بالفيديو.. خالد مسعد يرد على من وصفوه بلاعب منتخب ويوضح سبب عمله في مهنة كداد 

ماجد محمد(صدى):

عقب اللاعب السابق خالد مسعد على تعاطف الكثيرين مع حالته وتداول مقاطع قديمة له خلال مسيرته الكروية، مبينا أنه لا يمكنه الجلوس ويصرف الآخرون عليه.

ولفت مسعد خلال حوار على قناة “الإخبارية”، إلى أنه بعيد كل البعد عن الرياضة وإن البعض كبر مسألة هذا الابتعاد وقيامه بأعمال في مجالات أخرى، موضحا أن الشيء الذي يسعده من حديث البعض عن أنه ليس لاعباً في أي نادٍ هو تأكيد على أنه لاعب منتخب وخدم الوطن.

وأشار إلى أنه عمل في مهنة كداد إلى جانب عدة شركات أخرى، مبينا أنه من الصعب أن يجلس ويترك شخصاً آخر يصرف عليه أو على عياله.