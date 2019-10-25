نائب وزير الدفاع عن وزير الخارجية الجديد: جمعني به العمل سابقا وعرفته مخلصا لدينه ووطنه

علي القحطاني(صدى):

علق نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية ، مهنئاً إياه ومتمنياً له مزيد من التوفيق في مهامه الوطنية .

وقال الأمير خالد في تغريده له عبر “تويتر ” : أبارك لأخي سمو الأمير فيصل بن فرحان الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للخارجية .

وأضاف : عرفت سموه خلال فترة عملي في سفارة المملكة بواشنطن متفانياً في عمله ، ومخلصاً لدينه وقيادته ووطنه ، أسأل الله له الوفيق في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة