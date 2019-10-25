ملحقية المملكة في استراليا تحذر المبتعثين من مخاطر العواصف العنيفة

كانبرا(صدى):

استراليا في مهب العواصف العنيفة .. وملحقية المملكة تحذر المبتعثين

حذرت ملحقية المملكة الثقافية في إستراليا المبتعثين والمبتعثات في العاصمة كانبرا والمناطق المجاورة لها من العواصف التي تضرب البلاد .

ودعت الملحقية في بيان لها اليوم الجمعة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية ، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر ، داعية الله تعالى بأن يحفظ الجميع .

وتشهد استراليا هبوب عواصف عنيفة اسفرت عن إضطرابات في حركة النقل وضباب وتعطيل الكهرباء عن عدد كبير من المنازل .