ملحقية المملكة في استراليا تحذر المبتعثين من مخاطر العواصف العنيفة
استراليا في مهب العواصف العنيفة .. وملحقية المملكة تحذر المبتعثين
حذرت ملحقية المملكة الثقافية في إستراليا المبتعثين والمبتعثات في العاصمة كانبرا والمناطق المجاورة لها من العواصف التي تضرب البلاد .
ودعت الملحقية في بيان لها اليوم الجمعة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية ، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر ، داعية الله تعالى بأن يحفظ الجميع .
وتشهد استراليا هبوب عواصف عنيفة اسفرت عن إضطرابات في حركة النقل وضباب وتعطيل الكهرباء عن عدد كبير من المنازل .
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