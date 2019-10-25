لأول مرة منذ 16 عام .. أحمد حلمي ومنى ذكي في عمل فني جديد

القاهرة(صدى):

في مفاجأة غير متوقعة للجمهور ، كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن مشاركته زوجته الفنانة منى زكي في عمل فني جديد لأول مرة منذ نحو 16 عام .

والأكثر إثارة هو أن “أحمد حلمي ” كاتب السيناريو للعمل المرتقب ، إذ أكد نه إقترب بالفعل من الإنتهاء منه .

وكان النجمان قد التقيا في فيلم “سهر الليالي ” عام 2003 ، والذي تميز ببطولة جماعية شارك فيها حنان ترك ، وشريف منير ، فتحي عبد الوهاب ، وعلا غانم وغيرهم .

كما شاركا في أفلام سينمائية أخرى مثل “عمر 2000 ” ، و”ليه خلتني أحبك ” ، وغيرها ، أما آخر أعمال “حلمي ” فهو فيلم “خيال مآته ” والذي حقق نجاح كبير في دور السينما .