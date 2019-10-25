نصائح هامة لمواجهة متاعب التسنين لدى الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر مرحلة تسنين الطفل والتي تبدأ غالباً من شهره السابع من أصعب المراحل على الأطفال والأمهات نظراً للمتاعب المصاحبة لها .

ووفقاً للأطباء ، فإن هناك أعراض مصاحبة لعملية التسنين يجب عليكي إحتوائها لتحسين حالة طفلك الصحية والمزاجية أيضاً ، وهي كالتالي :

1- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة .

2- عدم انتظام الرضاعة .

3- سيلان اللعاب واحمرار اللثة أو انتفاخها .

4- الإسهال .

5- القئ .

6- تغير مزاج الطفل مما يدفعه للبكاء والصراخ وأحياناً إضطرابات النوم .

وينصح الأطباء بأهمية ملاحظة حرارة الطفل في تلك الفترة بحيث لاتصل إلى 28.5 درجة ، كما يمكن تدليك اللثة ، واستخدام حلقة التسنين الباردة .

كما يجب علاج إضطرابات المعدة إذا ظهرت ، وعليكي أن تتحملي طفلك خلال تلك الفترة وتحاولي تهدئته وتمنحيه مزيد من العطف والإهتمام لتجاوز تلك المرحلة بسهولة .