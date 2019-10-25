بيرين سات تنفي مشاركاتها في الفيلم المكمل لـ «العشق الممنوع»

أنقرة(صدى):

صرحت الممثلة التركية بيرين سات بأنّها لن تشارك مجددًا في فيلم مكمّل لمسلسل ” العشق الممنوع ” ، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الوطن العربي.

وأوضحت ” بيرين سات” أنها منشغلة حاليًا في تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم ” الهدية” من إنتاج ” نتفلكس ” ، والذي من المتوقع عرضه في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أنَّ مسلسلها الجديد سيُجبرها على الالتزام بتصوير العمل لسنوات عدّة، خاصة وأنه سيتم عرض مواسم منه على منصة ” نتفليكس ” العالمية.

وكان الجمهور يأمل بمشاركة الفنانة بيرين سات في ” العشق الممنوع ” المكمل، الذي يجمع الثنائي بيرين وكيفانش.