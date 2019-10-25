أهم بنود «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية و «الانتقالي»

فهمي محمد(صدى):

نجحت المملكة في التوصل لإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي لتوحيد الصف وتلبية إحتياجات المواطنين المعيشية سيتم توقيعه في الرياض قريباً .

ومن المقرر أن يشرف التحالف العربي بقيادة المملكة على لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض بمجرد التوقيع عليه .

وينص الإتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية جديدة تضم 24 وزير بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية بتعيين من الرئيس اليمني .

كما ينص على إعادة ترتيب القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية بما يساهم في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب .

ومن المقرر أيضاً ، عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة وصرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني بالمحافظات المحررة ، لحين تشكيل الحكومة الجديدة .

يأتي هذا في إطار جهود المملكة لإستعادة كيان الدولة اليمنية وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب وخدمة جميع أطياف الشعب اليمني ومطالبه بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية .

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