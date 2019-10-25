أبرزهم الإمساك.. أعراض يسببها الإفراط في تناول البروتين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يهتم من يهتمون بخسارة أوزانهم أو زيادة حجم عضلاتهم بـ ” البروتين ” ، لذا بدأت تثار تساؤلات مهمة حول جدوى البروتين وما إن كان تناوله ضارًا أم لا، وسنستعرض ذلك في هذا التقرير.

أظهرت الدراسات أن توزيع ” البروتين ” على مدار اليوم من خلال الأكل هو أفضل طريقة لخلق البروتين العضلي، خاصة للمهتمين بممارسة النشاط البدني وتمارين المقاومة.

إلا أن بعض خبراء التغذية قد نوهوا لبعض الآثار الجانبية الأقل خطورة، التي قد تحدث عند الإفراط في تناول البروتين وهي:

– الشعور بشبع بشكل غير مريح.

– الإصابة بإمساك.

– عدم القدرة على خسارة الوزن رغم السعي لتحقيق ذلك.