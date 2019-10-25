اكتشاف دواء جديد للقضاء على مرض الإنفلونزا نهائيا

واشنطن(صدى):

اكتشف باحث في جامعة جورجيا علاج جديد لمرض الإنفلونزا، الذي يعتمد بشكل كبير على منع الحد من تكاثر الفيروس داخل الجسم.

وأوضحت دراسة جديدة أن العلاج يعمل على إعاقة الفيروس من الانتشار داخل الجسم، ومنع تكاثره حتى القضاء عليه، مشيرة إلى تطوير العلاج عن طريق تجربته على الحيوانات وأنسجة مخاطية للبشر.

وتبين أن العلاج فعال على جميع أنواع الإنفلونزا، حيث تم تجربته أيضا على مرض إنفلونزا الخنازير، حيث يستطع تغيير الجينوم الخاص بالفيروس، مما يقلل من حدة الفيروس ويعوق تكاثره.