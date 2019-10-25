«جوجل» متهمة بالتجسس على موظفيها لمنعهم من الاحتجاج

وكالات(صدى):

وجه موظفو “جوجل”، اتهامات لشركتهم بأنها تعمل على التجسس عليهم من خلال أداة تطورها بنفسها.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن ” جوجل” تطور أداة تضاف للمتصفح لمراقبة أنشطة الموظفين وتتجسس على مناقشاتهم لحقوق العمال أو محاولات تنظيم الاحتجاجات، حيث أن هذه الأداة “لا تزال قيد التطوير وسيتم تثبيتها على متصفح غوغل كروم الذي يستخدمه موظفو الشركة”.

واتضح أن الأداة تعمل على إخطار المراقبين عندما يقوم الموظفون بإنشاء حدث في تقويم المتصفح يضم أكثر من 10 غرف أو 100 مشارك، وتعتبر هذه محاولة لتمكين القيادة من العلم على الفور بمجرد تنسيق العمال فيما بينهم لأي احتجاج.

وعلى الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم ”جوجل“: ”هذه الادعاءات كاذبة، فالأداة تعمل على مراقبة نشاط المستخدمين على التقويم؛ لتذكيرهم بأن ينتبهوا قبل إضافة اجتماع ذي أعداد كبيرة من الموظفين دون قصد“.

وتابع أن ”هذه الأداة قد تم تصمميها استجابة لتزايد الإنشاء العشوائي للأحداث في تقويم الموظفين“.