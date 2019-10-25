بالفيديو.. سيارات Mazda 3 تخطف الأنظار بمميزاتها الخيالية  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

احتلت سيارات Mazda 3 مراكز متقدمة في المبيعات حول العالم بفضل التعديلات الملحوظة التي أدخلتها عليها الشركة المصنعة هذا العام.

وتميزت سيارات Mazda 3 بهياكلها الأنيقة والانسيابية التي أتت بتصميم هاتشباك وسيدان، وتزينت بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنيات LED، وشبك عريض أمام المبرد.

وجاءت هذه السيارات على قمرة مميزة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عن طريق أنظمة كهربائية متطورة، بالإضافة إلى واجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة تعمل باللمس، ولوحة عدادات جديدة كليا، كما زودت هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات ولدى هطول الأمطار والطرقات المكسوة بالثلوج.