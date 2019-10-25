ريم عبدالله ترد على حياة الفهد بعد تصريحاتها عن عمليات التجميل

خالد الظفيري(صدى):

ردت الفنانة ريم عبدالله على تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، حول التشابه الكبير بين أمل العوضي وريم عبدالله بسبب عمليات التجميل.

ةنشرت ريم عبد الله بعض الصور لها عبر حسابها على ” إنستجرام ” وردت عليه قائلة: ” من صان حق الناس بالغيب صانوه محفوظ لو هو كان غايب مقامه، ومـن هان خلق الله تعثر وهانوه لـو كان شيخ ومن سلايل زعامه ” .

وكانت حياة الفهد قد قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية: ” التجميل بات واضحًا في النجمات، فالكثير منهن أصبحن متشابهات، وآخر شي رأيته أمل العوضي التي أصبحت تريند؛ بسبب تشابهها مع الفنانة ريم عبد الله ” .