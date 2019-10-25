شركة «فيرجن هايبرلوب ون» التقنية تطلق أول مسار لها بالعالم في المملكة العام المقبل

نايف السالم(صدى):

تعتزم شركة فيرجن هايبرلوب ون الرائده عالمياً في تكنولوجيا هايبرلوب بناء أول مسار لإختبار واعتماد تقنيتها في العالم بالمملكة ، وذلك بعد نتائج دراستها للسوق السعودية الواعدة في مجال التكنولوجيا .

ومن المقرر افتتاح مركز فيرجن هايبرلوب ون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2020 ، على أن يضم مسار اختبار متكامل وستشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع المملكة في مقدمة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم .

كما يُتوقع أن يوفر المركز أكثر من 124000 فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي .

كما سيحقق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول 2030 .

الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبد الله الإقتصادية نجحت حتى الآن في إستقطاب أكثر من 118 شركة محلية وعالمية رائدة ، بالإضافة إلى نمو متوقع مع إنشاء مركز تميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب الذي سيضم سلاسل توريد وتسريع الإبتكار في مختلف أنحاء المملكة .