شركة «فيرجن هايبرلوب ون» التقنية تطلق أول مسار لها بالعالم في المملكة العام المقبل
تعتزم شركة فيرجن هايبرلوب ون الرائده عالمياً في تكنولوجيا هايبرلوب بناء أول مسار لإختبار واعتماد تقنيتها في العالم بالمملكة ، وذلك بعد نتائج دراستها للسوق السعودية الواعدة في مجال التكنولوجيا .
ومن المقرر افتتاح مركز فيرجن هايبرلوب ون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2020 ، على أن يضم مسار اختبار متكامل وستشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع المملكة في مقدمة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم .
كما يُتوقع أن يوفر المركز أكثر من 124000 فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي .
كما سيحقق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة بحلول 2030 .
الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبد الله الإقتصادية نجحت حتى الآن في إستقطاب أكثر من 118 شركة محلية وعالمية رائدة ، بالإضافة إلى نمو متوقع مع إنشاء مركز تميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب الذي سيضم سلاسل توريد وتسريع الإبتكار في مختلف أنحاء المملكة .
اترك تعليقاً