تعليق ماكرون على مطالب منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بفرنسا 

باريس(صدى):

عقب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على مطالبات بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأضاف ماكرون، قائلا:”ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ليس شأني، بينما ارتداؤه داخل المرافق العامة، وفي المدرسة أين تجري تربية أبنائنا، فعند ذلك يصبح ارتداؤه شأني”، مبينا:”داخل المرافق العامة، ثمة واجب يقتضي الحياد، وعندما نربي أبناءنا فنحن نطلب بألا تكون هناك رموز دينية ملفتة للأنظار، أما ما يحدث في الأماكن العامة، فذلك ليس شأن الدولة أو رئيس الجمهورية”.

وأكد على ضرورة ألا تكون هناك عنصرية في مسألة الحجاب بفرنسا، لافتا:” هناك رجالًا ونساء في فرنسا اليوم لا يعتبرون أنفسهم ملتزمين بقيم الجمهورية بسبب دينهم. وهذا أمر نشاهده كثيرًا”.

وأبان:”هناك من يقولون أنا أصطحب أبنائي من المدرسة إلى البيت، ولا أريدهم أن ينزلوا حمامات السباحة المختلطة، وألّا يتعلموا الموسيقى. وهؤلاء لديهم مشاريع سياسية أخرى لا تتفق مع قيم الجمهورية، فهذا يعتبر مشكلة بالنسبة لي، ويعتبر طائفية”.