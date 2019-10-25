بالفيديو.. وزير التعليم يعلن تدشين منظومة إلكترونية خاصة بالجامعات خلال أسبوعين

عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ تدشين منظومة “جامعة ” الإلكترونية خلال الأسبوعين المقبلين ، والتي تقدم الخدمات الجامعية .

وقال “الشيخ ” في لقاء معه بقناة “الإخبارية ” أن المنظومة الجديدة ستقدم الخدمات لكل الجامعات ، كإستخراج الشهادات الجامعية وعمليات التوثيق وغيرها من الخدمات الي توفر الجهد والوقت على الموظفين والخريجين والطلاب .

في سياق متصل ، أكد “الشيخ” على تقديم خدمات إلكترونية تسهل إستخراج رخصة المدارس الأجنبية في يوم واحد للتخلص من بيروقراطية الإجراءات وجذب المستثمرين .

وأضاف أن الوزارة تعتزم التوسع في الإستثمار بالمدارس الأجنبية التي تؤهل للبكالوريا العالمية والبريطانية وإدخال مناهج مختلفة للتعليم .

وكانت الوزارة قد دشنت قبل اسبوعين فقط منظومة “سفير 2” والتي تقدم خدمات كبيرة للطلاب المبتعثين .