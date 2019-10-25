مساحته 12متر مربع.. بيع «موقف سيارات» بـ مليون دولار

بكين(صدى):

باع رجل أعمال موقف سيارات بمبلغ 969 ألف دولار أمريكي في هونج جونج، فيما لا تتعدى مساحة موقف السيارة 12 مترًا مربعًا.

ويُعد ” ذا سنتر ” واحدًا من أكثر المباني التجارية تكلفة حول العالم، ويقع في البلد الذي يعد أحد أهم مراكز الأعمال دوليًا.

أما ” البائع ” فهو رجل الأعمال جوني تشوينغ، الذي يمتلك 4 مواقف للسيارات من أصل 400 في المركز التجاري الضخم، وباعها جميعًا نظير مبالغة باهظة.

وتُعتبر هونج كونج المدينة الأكثر كلفة في العالم، ويبلغ متوسط سعر منزل واحد فيها مليون و250 ألف دولار.