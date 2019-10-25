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«العمل» توضح حقيقة الإعلان عن وظائف برواتب 8 آلاف ريال

«العمل» توضح حقيقة الإعلان عن وظائف برواتب 8 آلاف ريال
عادل الحربي(صدى):

كشف خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل عدم صحة إعلانات الوظائف التي يروج لها موقع إلكتروني وانتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد “أبا الخيل ” أن الموقع الإلكتروني الذي يدعي فتح باب التقديم على وظائف بالقطاعين العام والخاص برواتب تتجاوز 8 آلاف ريال غير معتمد وغير مصرح من قبل الوزارة .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا رسالة بها رابط موقع إلكتروني يروج لتلك الوظائف بجانب الترويج لمزايا وحوافز أخرى بها على خلاف الحقيقة .


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