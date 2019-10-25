«العمل» توضح حقيقة الإعلان عن وظائف برواتب 8 آلاف ريال
كشف خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل عدم صحة إعلانات الوظائف التي يروج لها موقع إلكتروني وانتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي .
وأكد “أبا الخيل ” أن الموقع الإلكتروني الذي يدعي فتح باب التقديم على وظائف بالقطاعين العام والخاص برواتب تتجاوز 8 آلاف ريال غير معتمد وغير مصرح من قبل الوزارة .
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا رسالة بها رابط موقع إلكتروني يروج لتلك الوظائف بجانب الترويج لمزايا وحوافز أخرى بها على خلاف الحقيقة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44081 ] نشر منذ 24 دقيقة
جاني الرابط هذا ولا حاولت افتحه لإني عارفه ان ماعندكم. وظايف