«العمل» توضح حقيقة الإعلان عن وظائف برواتب 8 آلاف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشف خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل عدم صحة إعلانات الوظائف التي يروج لها موقع إلكتروني وانتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد “أبا الخيل ” أن الموقع الإلكتروني الذي يدعي فتح باب التقديم على وظائف بالقطاعين العام والخاص برواتب تتجاوز 8 آلاف ريال غير معتمد وغير مصرح من قبل الوزارة .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا رسالة بها رابط موقع إلكتروني يروج لتلك الوظائف بجانب الترويج لمزايا وحوافز أخرى بها على خلاف الحقيقة .