90 طفلا ينتظرون الإعدام في طهران وسط تحذيرات أممية
أكد المحقق الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جافيد رحمن أن 90 طفلا ينتظرون الإعدام في طهران بسبب جرائم مختلفة.
وأوضح أنها أعدمت 7 أطفال العام الماضي و2 هذا العام، رغم أن قانون حقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام لمن يقل عمره عن 18 عاماً.
وقال:”كل من يدعو لاحترام حقوق الإنسان في إيران تعرضوا للترهيب والاعتقال”، موضحا أنه تم القبض على 8 محامين بارزين بين سبتمبر 2018 ويوليو 2019، بسبب دفاعهم عن سجناء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتلقى أغلبهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة.
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