90 طفلا ينتظرون الإعدام في طهران وسط تحذيرات أممية 

طهران(صدى):

أكد المحقق الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جافيد رحمن أن 90 طفلا ينتظرون الإعدام في طهران بسبب جرائم مختلفة.

وأوضح أنها أعدمت 7 أطفال العام الماضي و2 هذا العام، رغم أن قانون حقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام لمن يقل عمره عن 18 عاماً.

وقال:”كل من يدعو لاحترام حقوق الإنسان في إيران تعرضوا للترهيب والاعتقال”، موضحا أنه تم القبض على 8 محامين بارزين بين سبتمبر 2018 ويوليو 2019، بسبب دفاعهم عن سجناء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وتلقى أغلبهم أحكاما بالسجن لمدد طويلة.