بالفيديو.. «صبي» يحاول مضايقة أفعى بـ لسانه فعاقبته

جاكرتا(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قيام ” أفعى ” بإطباق فمها على لسان صبي إندونيسي؛ بعد أن حاول مضايقاتها بلسانه.

ويظهر بالفيديو ” الصبي ” وهو يقف بجوار شاب عاري الصدر وهو يحمل أصلة صغيرة، وطلب الشاب من الصبي إخراج لسانه.

ونفخ ” الشاب ” في وجه الحية، ثم بدأ يقربها نحو فم ولسان الصبي، وفجأة انقضت الحية وأطبقت فمها على لسان الصبي وشفته العليا فعضته بقوة.

وصرخ الصبي من الألم ومد يديه محاولاً إبعاد فم وأسنان الحية عن فمه، ولم يهدأ الصبي حتى أبعد الحية عن فمه، ثم جلس على الأرض وهو يبصق بعض الدم من فمه.

تجدر الإشارة إلى أن فم الأصلة به أسنان ولكن ليس به أنياب، وهي غير سامة، كما أن عضة صغير الأصلة لا تسبب جروحًا خط