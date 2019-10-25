البنك الدولي: المملكة ستصل لأفضل 10 مراكز في مؤشر التنافسية بشرط!

علي القحطاني(صدى):

أوضح سيميون جانكوف؛ مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي كبير مديري الأبحاث في المجموعة، أنه رغم صعوبة هدف المملكة لتكون من أفضل عشرة مراكز عالميا في مؤشر التنافسية، إلا أنه بالعمل الجاد والمستمر ستتمكن من الوصول إليه.

ولفت جانكوف، إلى أن المملكة بحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تسهم في زيادة 2% في الاقتصاد المحلي بما يعادل 50 مليار دولار، كما سيسهم في التقدم في مؤشر التنافسية.

وشدد على المملكة أيضا تنفيذ إصلاحات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد تسهيل بدء الأعمال لتحقق تقدما ملموسا في مؤشر العام المقبل.

وتابع أن تقرير التنافسية يعتمد في المقام الأول على وجهة نظر القطاع الخاص، وليس على التقارير التي ترفعها الحكومات.