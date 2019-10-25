صور إنستجرام تعرض المنازل لخطر السرقة

لندن(صدى):

أطلق مجموعة من الخبراء، تحذيرات من أن الصور التي ينشرها الناس على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها إنستجرام قد تسهل على اللصوص مهمة سرقة منزلهم.

وعملت شركة ” Origin ” البريطانية، المصنعة للأبواب والنوافذ، بالتعاون مع مبادرة ” Secured By Design ” الأمنية لمنع الجريمة، على دراسة حول العلاقة بين الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين احتمال تعرض المنازل للسرقة.

واكتشف الخبراء، أن الصور الفوتوغرافية يمكنها أن تظهر العديد من المعلومات المهمة حول منزل صاحب الصورة، والممتلكات الثمينة التي يمتلكها، التي قد تعرض المنازل للسرقة.