بالفيديو.. محمد عبده والجوهر والجسمي وأصالة يشدون بـ « مجد بلادنا »

أميرة خالد(صدى):

انتهت أمس الخميس، أمسية بعنوان ” ليلة عبدالرحمن بن مساعد “، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ حيث قدم الفنان محمد عبده، والفنان حسين الجسمي، والفنان عبادي الجوهر والفنانة أصالة أوبريت مجد بلادنا.

جاء ذلك وسط ترحيب وتفاعل كبير من الجمهور؛ فيما كانت الفنانة أصالة ، قد روجت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، للحفل الغنائي الذي أقيم أمس، ونشرت مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن بن مساعد، في إحدى الأمسيات الشعرية.

وعلقت: ” انتظروا هذه الليلة الكبيرة الّتي سنتغنّى فيها ونتشرّف بكلمات سموّ الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد، وألحان صادق الشّاعر.. لنسمو معاً في عالم نقيّ حالم، يُطهّر الرّوح ويُشفي النّفس، إنتظرونا اللّيلة على شاشة (إم بي سي) ودعواتكم لي بأنّ يجاري صوتي كلمات أميرنا المُثقّف المُبدع صاحب السموّ في الشّعر والمشاعر ” .