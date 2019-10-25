طليق بوسي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب طلاقهما

القاهرة(صدى):

أطلق طليق الفنانة المصرية «بوسي» ومدير أعمالها سابقًا، وليد فطين، اتهامات صادمة لطليقته عن سبب طلاقهما، ملمحًا إلى محاولتها التقرب من الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وأوضح «فطين»، في تصريحات تلفزيونية، إنَّ الخلافات والمشاكل بدأت مع تصوير فيلم عمر وسلوى، لافتًا إلى أنَّ بوسي كانت تلعب دورًا في الفيلم مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز والمفترض أنَّ هناك قصة حب بين بوسي وكريم خلال الفيلم.

وقال طليق بوسي: «كريم كان بيشوف شغله ويحاول يقرب منها عشان ميخلهاش تتكسف من الكاميرا، لكن بوسي بدأت تتوهم حاجات تانية» على حد قوله؛ مشيرًا إلى أنَّ الفترة الماضية شهدت العديد من الخلافات التي وصلت إلى ذروتها بينهما.

اقرأ أيضًا: