تعليق موسم الرياض على وقوع إصابات بسبب التدافع

علي القحطاني(صدى):

أعرب الحساب الرسمي لموسم الرياض، عن أسفه لوقوع إصابات لمجموعة من الأشخاص في منطقة الرياض بوليفارد أمس الخميس؛ نتيجة التدافع.

وأوضحت إدارة الموسم في بيان لها من خلال الحساب الرسمي لموسم الرياض في تويتر: «احترام النظام هو أساس نجاح كل فعالية وللأسف، اللي حصل في الرياض بوليفارد عكس اللي نتمناه».

وتابعت: «بسبب التدافع ومخالفة النظام أصـيب مجموعة من الأشخاص، وتم السيطرة على المشكلة مباشرة من الجهات المعنية»، واختتمت: «لنجاح موسم الرياض وللحفاظ على سلامة الزوار، نرجو من الجميع اتباع تعليمات المنظمين».