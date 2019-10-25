بالفيديو.. مجهولون يعتدون على مجسمات موسم الرياض ويحطمونها

حمود العنزي(صدى):

حدثت واقعة غير مقبولة من قبل مجهولون، الذين عملوا على تحطيم بعض المجسمات الجمالية الخاصة بفعاليات موسم الرياض؛ ليلاقي هذا التصرف الخارج عن القانون استنكارًا واسعًا.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التصرف تعدياً على الممتلكات العامة؛ فيما انتشرت مقطع فيديو يظهر حجم التحطم الذي لحق بالمجسمات الجمالية والتهشم الذي نالها.

وعلقت مغردة على الفيديو : «الله يشفيكم تراها مو أصنام وما في أحد جالس يصلي لها لا تشبكون الأمور ببعض الله يسعدكم كافي تخلف التماثيل صارت عندكم أصنام».