حساب المواطن يوضح مدى تأثر الدعم بتغيير اسم العائلة

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، مدى تأثر الدعم بتغيير اسم العائلة، وذلك ردًا على تساؤل مستفيد.

وأكد حساب المواطن، أن تغيير اسم العائلة لا يؤثر على الدعم، وفي حالة تحديث البيانات في الأحوال المدنية، فسيتم تحديث الاسم تلقائيًا في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأجاب حساب المواطن على المستفيد، قائلًا: «أهلًا بك، لا يؤثر وفي حال تم تحديث البيانات في الأحوال المدنية سيتم تحديث الاسم تلقائيًا في البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، نسعد بخدمتك».