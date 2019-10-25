14 مخالفة تعرض النصر والهلال والأهلي لعقوبات الاتحاد الآسيوي

طلال الغامدي(صدى):

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الخميس، بتوقيع عقوبات متعددة على أندية النصر والهلال والأهلي، المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019.

جاء ذلك بإجمالي 14 قراراً بلغت على إثرها قيمة الغرامات على الثلاثي 104.650 ألف دولار، بينما يأتي النصر في مقدمة الأندية السعودية في عدد المخالفات المقدرة بـ9، يصل مجموع غراماتها 88.400 ألف دولار.

وأوقف الآسيوي حارس الفريق الأصفر 5 مباريات تشمل الإيقاف التلقائي لعقوبة تلقي بطاقة حمراء، بعد أن تعرض للإقصاء في مباراة فريقه الأخيرة خلال البطولة أمام السد القطري في الدوحة؛ فيما حصل فريق الأهلي على 4 مخالفات قيمة غراماتها بلغت 9.750 دولار، بينما تعرض الهلال لعقوبة واحدة مع غرامة بلغت 65 ألف دولار.