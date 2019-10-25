«اتفاق الرياض» يقترح حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، أن اتفاق ‎الرياض ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن.

وأوضحت أن وقع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في ‎اليمن مسودة اتفاق ‎الرياض مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ والذي يتضمن «إعادة ترتيبات» القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

ويشمل الاتفاق، عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة.