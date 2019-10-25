بعد غياب 16 عامًا..أحمد حلمي يكشف عن عمل جديد يجمعه بزوجته منى زكي

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري أحمد حلمي عن عمل جديد يجمعه بزوجته الفنانة مني زكي خلال الفترة المقبلة، بعد غياب 16 عاما.

وقال حلمي إنه يتمنى العمل مع منى منذ فترة، خاصة أنها نجمة جميلة وموهوبة، مؤكدا أن السيناريو سيكون من كتابته وأنه أوشك على الانتهاء منه.

والجدير بالذكر آخر الأعمال التى جمعت بين منى وحلمى فيلم ” سهر الليالي ” عام 2003 وشارك في بطولته كل من الفنانة حنان ترك وشريف منير وفتحي عبدالوهاب وخالد أبوالنجا وعلا غانم وجيهان فاضل وانتصار ومن إخراج هاني خليفة.