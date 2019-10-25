بالفيديو.. الشرطة التركية تفرق تظاهرة بالهراوات ورذاذ الفلفل

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام الشرطة التركية باستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لتفريق تظاهرة لعمال نقابة العاملين في الصناعات المعدنية.

وكان العمال، يطالبون بمستحقاتهم ورواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ أربعة أشهر، ويعتزمون على تنفيذ مسيرة من اسكي شهير إلى أنقرة مشيًا.

وأوقفت الشرطة، 29 من العمال من بينهم إداريون في شعبة نقابة العاملين في الصناعات المعدنية.

وتسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين، في نقل 4 عمال إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب رذاذ الفلفل.