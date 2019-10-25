بالفيديو.. مذيعة تصرخ في وجه ملحن لبناني بسبب رأيه في الرئيس اللبناني

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو الملحن اللبناني المثير للجدل سمير صفير وهو يصرخ بوجه مراسلة تلفزيون MTV، الصحفية اللبنانية جويس عقيقي.

وظهر واضحًا أن صفير أراد الإدلاء برأيه أمام الكاميرا بعد خطاب الرئيس اللبناني مشيل عون، إلا أن المراسلة رفضت، فهاجمها بكلمات خارجة وبأسلوب غير لائق.

وقال صفير لجويس: أنا بدي أحكي، قبل ما انت تحكي، حيث ردت عقيقي: اتركني لأعمل شغلتي المهنية، فوصفها صفير بصحافة العهر، لتخرج المذيعة عن طورها وتصرخ بوجهه طالبة منه احترام نفسه.

علق الإعلامي اللبناني جو معلوف: ” اليوم تولّى سمير صفير مهمة تحريض الناس للنزول إلى الشارع عبر الشتم والإهانات نيابة عن بعض السياسيين “.