حملة توعوية عن سرطان الثدي في نادي حي 14

فاطمه الرويلي(صدى):

نظم نادي حي المتوسطة الرابعة عشر حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع فريق وحي التطوعي و استهدفت الحملة منسوبات الإدارات النسائية واشتملت الحملة على ركن و عرض مرئي للتثقيف والتوعية بأهمية الفحص الذاتي وكيفية الكشف المبكر وتناول الأطعمة التي تقي من الإصابة وأهمية ممارسة الرياضة والمتابعة المستمرة بعمل فحص الماموجرام .

وفِي نهاية البرنامج كرمت مديرة إدارة نشاط الطالبات مي العقيل فريق وحي التطوعي لمشاركتهن وجهودهن بالحملة .