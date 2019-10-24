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حملة توعوية عن سرطان الثدي في نادي حي 14

حملة توعوية عن سرطان الثدي في نادي حي 14
فاطمه الرويلي(صدى):

نظم نادي حي المتوسطة الرابعة عشر حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع فريق وحي التطوعي و استهدفت الحملة منسوبات الإدارات النسائية واشتملت الحملة على ركن و عرض مرئي للتثقيف والتوعية بأهمية الفحص الذاتي وكيفية الكشف المبكر وتناول الأطعمة التي تقي من الإصابة وأهمية ممارسة الرياضة والمتابعة المستمرة بعمل فحص الماموجرام .

وفِي نهاية البرنامج كرمت مديرة إدارة نشاط الطالبات مي العقيل فريق وحي التطوعي لمشاركتهن وجهودهن بالحملة .

 


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