حملة توعوية عن سرطان الثدي في نادي حي 14
نظم نادي حي المتوسطة الرابعة عشر حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع فريق وحي التطوعي و استهدفت الحملة منسوبات الإدارات النسائية واشتملت الحملة على ركن و عرض مرئي للتثقيف والتوعية بأهمية الفحص الذاتي وكيفية الكشف المبكر وتناول الأطعمة التي تقي من الإصابة وأهمية ممارسة الرياضة والمتابعة المستمرة بعمل فحص الماموجرام .
وفِي نهاية البرنامج كرمت مديرة إدارة نشاط الطالبات مي العقيل فريق وحي التطوعي لمشاركتهن وجهودهن بالحملة .
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