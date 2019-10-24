تعرّف على شروط عقد الإذعان الأربعة

فهد القزيز(صدى):

يفرض عقد الإذعان، على أحد أطرافه بقبول صياغة شروط وبنود الطرف الآخر، إذ يُعرّف بأنه «العقد الذي يضطر فيه أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد».

ويُشترط في عقد الإذعان توفر أربعة شروط هي: أن يكون محل العقد سلعًا أو منافع يضطر أو يحتاج إليها عموم الناس، ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف … إلخ.

كما تتضمن الشروط: احتكار الموجِب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق، وكذلك انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر أي حق في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.

اشتملت الشروط كذلك على صدور الإيجاب (العرْض) موجهًا إلى الجمهور، موحدًا في تفاصيله، ساري المفعول لمدة طويلة.