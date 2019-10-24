حادث دهس طفل يقود الشرطة لاكتشاف جريمة زنا قبل سنوات

خالد الظفيري(صدى):

تسبب حادث دهس كاد أن يتعرّض له طفل في الروضة، في اكتشاف جريمة يعود تاريخها إلى عام 2012.

وأخذ وافد عربي الطفل إلى مخفر الشرطة، إذ أفاد بأنه أنقذ الطفل من موت محقق عندما كاد يتجاوز الطريق السريع.

وقدّم الطفل رقم هاتف والدته، والتي تبيّن أنها من الجنسية الفلبينية وإخبارها بالأمر وقدمت إلى المخفر، حيث تم إخطارها بأن ما صدر عنها إهمال ويمكن أن تسجل ضدها قضية بعنوان إهمال في رعاية قاصر.

وعندما طُلب منها هوية الطفل، تلعثمت واتضح أنها لم تكن تمتلك أي إثبات يفيد بأن الطفل ابنها، فشك رجال الأمن في هويتها وتم إحالتها إلى المباحث.

واعترفت الفلبينية، بأن الطفل جاء إثر مواقعة مع شاب كويتي وهو صديقها منذ 2012، وأنجبت الطفل سفاحاً في 2013.

وتم تحويل التحقيق معها تم تحويل القضية من مواقعة بالرضا إلى زنا وحمل سفاح، وتم حجز الفلبينية والطفل وجار استدعاء المواطن للتحقيق في هذه القضية.