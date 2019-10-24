وظائف شاغرة في شركة سيمنس بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمنس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: مهندس مشروع (للسعوديين/ جدة)، مساح مدني كميات (جدة)، مساعد لوجستيات- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض) أخصائي إدارة العطاءات (الرياض).

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