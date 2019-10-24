البحث عن مفقود سبعيني فقد قبل يومين بعد خروجه من شقراء

عادل الحربي(صدى):

كثف فريق غوث للإنقاذ، اليوم الخميس، البحث عن مسن سبعيني فُقد قبل يومين بعد خروجه من شقراء متجهًا للرياض .

وكشفت المعلومات الأولية أن آخر برج التقط إشارات هاتفه الشخصي كان بالقرب من مركز الرغبة، حيث وجد الفريق مركبته عصر اليوم دون الحصول عليه.

واستنفر الفريق بكوادره البشرية وآلياته، فور تلقيه البلاغ ثم استمر البحث اليوم موزعين على المناطق بالطائرات والمركبات، فوجدوا مركبته قبل مغرب اليوم، في حين تستمر عمليات البحث حتى اللحظة.