بالفيديو.. «بوتين» ممازحًا السيسي: علي أنا أتقاسم راتبي معه

موسكو(صدى):

مازح الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتقاسم راتبه معه.

جاء ذلك إفطار عمل مع القادة الأفارقة، على هامش قمة «روسيا–أفريقيا» في سوتشي، إذ أشاد بمساعدة السيسي له في استضافة القمة لأول مرة.

وقال بوتين: «أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه وبدون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، على أقل تقدير بشكلها الحالي».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال اليوم ويساعدني في عملي. وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي معه».