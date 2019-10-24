حفل زفاف مؤثر لمريض سرطان توفي بعده بساعات

لندن(صدى):

شهد أحد المستشفيات في شرق بريطانيا، حفل زفاف مؤثر، إذ كان العريس على سرير المرض وتوفي بعد زواجه بساعات.

وكان العريس يريد تحقيق أمنيته الأخيرة قبل الموت، وربط غاري سمارت (33 عامًا) العقد بلورا سمارت (31 عامًا) داخل المستشفى، وسط حضور العائلة.

وفارق العريس الحياة بعد الزفاف بسبع ساعات؛ إذ كان يعاني من نوع عدواني من مرض سرطان الرئة، حيث أخبره الأطباء أن أيامه معدودة.

وقالت الزوجة: «كان جميع المشاركين في الحفل وكأنهم يودعونه، وفي تلك الليلة استلقيت بجانبه على السرير وشاهدنا معًا فيلم ثم نمت، وعندما استيقظت في الساعة الثالثة فجرًا كان يحدق في وجهي، وعندما تحدثت معه لم يستجب، ولم يكن يضع قناع الأكسجين ولا يتنفس، فأدركت أنه فارق الحياة».