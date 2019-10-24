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اعتقال الداعية أبو عمار السوداني إثر اعتدائه على زوجته

اعتقال الداعية أبو عمار السوداني إثر اعتدائه على زوجته
روما(صدى):

كشفت تقارير إيطالية، عن اعتقال الداعية أبو عمار السوداني؛ للتحقيق معه في شكوى قدمتها زوجته ضده.

واتهمت الزوجة، الداعية السوداني المعروف ببرامجه التليفزيونية، بسوء المعاملة والاعتداء عليها بالضرب.

يذكر أن اسمه الحقيقة هو فتحي الحسيني وهو في الـ46 من العمر، ويُلقب بـ الدكتور.

وأحال المدعي العام، السوادني على سجن مدينة بريشيا، بينما وضعت السلطات الإيطالية الزوجة وأبناءها الثلاثة تحت الحماية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85372 ] نشر منذ 6 دقائق

افااا ..

,, ماهو بحق منك يازول ، كان الخبر صحيح ماهو ملفق …

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