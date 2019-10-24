شاهد.. أمير الكويت يحضر أول مناسبة اجتماعية منذ عودته من رحلة العلاج

خالد الظفيري(صدى):

ظهر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، في أول حضور اجتماعي منذ عودته من رحلة العلاج في أمريكا.

وشارك أمير الكويت بحفل زفاف أحد المواطنين، إذ أظهرت مقاطع فيديو دخول الشيخ صباح لصالة الفرح وسط ترحيب كبير من الحضور.

وبدا على أمير الكويت الارتياح وظهر بصحة جيدة، إذ تأتي مشاركة الشيخ صباح عقب ساعات من إعلان عميد آل الصباح الشيخ سالم العلي تبرعه بمبلغ 15 مليون دينار أي نحو 50 مليون دولار، بمناسبة عودة الأمير إلى البلاد معافى.

يشار إلى أن الشيخ صباح كان قد عاد إلى البلاد قادمًا من الولايات المتحدة في الـ 16 من الشهر الجاري بعد تعافيه من العارض الصحي.