سائق يتعرض للخطر على طريق سريع بسبب كيس بلاستيك

واشنطن(صدى):

تعرض سائق أمريكي لموقف مرعب خلال قيادته سيارته على الطريق بسبب ” قطعة بلاستيك “.

و كان الساق متجهًا إلى بورتلاند عندما لم ير أمامه وأخذ يقود سيارته وهو شبه أعمى، فبينما يسير غطت طبقة من البلاستيك الزجاج الأمامي للسيارة مما جعله لا يتمكن من الرؤية.

استخدم السائق ممسحة الزجاج سريعًا للتخلص من قطعة البلاستيك، ولم يكن السائق الضحية الأولى لقطعة البلاستيك، لكن أحد السائقين انحرف من أمامه بسرعة كبيرة ليتفادى الاصطدام ويترك قطعة البلاستيك ترتطم بالسيارة خلفه.