شاهد.. شاب يضرب مثلا في بر الوالدين تجاه والده المصاب بمتلازمة داون

دمشق(صدى):

ضرب شاب سوري، مثلًا في بر الوالدين، بعدما وجه الشكر لوالده المصاب بمتلازمة داون، على تربيته وتعليمه حتى أصبح طالبًا في كلية الطب.

وأكد الشاب، أنه فخور بأبيه، قائلًا: « هو يحاول فعل كل ما بوسعه، ليؤمن لنا حياة كريمة. دائما ما يغدق علي بحب غير مشروط، كما أنه محبوب للغاية من الجميع».

وأضاف: « هو دائما ما يقدم لي كل الدعم، وأكون سعيداً للغاية حينما يتفاخر أمام الجميع بأن ابنه طبيب أسنان».

وتابع: «حافظ على وظيفته 25 عاما، حافظ على زواجه 23 عاما، يدعم طفله منذ 21 عاما، هذه الأشياء كلها ليست سهلة. لا يمكنني أن أشعر بالفخر تجاهك أكثر».