شاهد.. شاب يضرب مثلا في بر الوالدين تجاه والده المصاب بمتلازمة داون
ضرب شاب سوري، مثلًا في بر الوالدين، بعدما وجه الشكر لوالده المصاب بمتلازمة داون، على تربيته وتعليمه حتى أصبح طالبًا في كلية الطب.
وأكد الشاب، أنه فخور بأبيه، قائلًا: « هو يحاول فعل كل ما بوسعه، ليؤمن لنا حياة كريمة. دائما ما يغدق علي بحب غير مشروط، كما أنه محبوب للغاية من الجميع».
وأضاف: « هو دائما ما يقدم لي كل الدعم، وأكون سعيداً للغاية حينما يتفاخر أمام الجميع بأن ابنه طبيب أسنان».
وتابع: «حافظ على وظيفته 25 عاما، حافظ على زواجه 23 عاما، يدعم طفله منذ 21 عاما، هذه الأشياء كلها ليست سهلة. لا يمكنني أن أشعر بالفخر تجاهك أكثر».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85372 ] نشر منذ 28 دقيقة
جزاه الله خير ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44070 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يجزاه خير الجزاء