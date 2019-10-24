هطول أمطار على أجزاء من طريقَي« مكة – المدينة »و « جدة – ينبع »

الرياض(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من طريقي ” مكة – المدينة المنورة ” و ” جدة – ينبع “.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يرجى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

في حين حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار غزيرة على بعض المناطقة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة غدًا الجمعة.