وظائف شاغرة بالاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مشرف تحليل الأعمال، أخصائي الجودة، مهندس أول دعم تقنية المعلومات– مدير برنامج مركز البيانات، مدير مشروع التحليلات- مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين)- محلل أول عمليات التطبيقات (عدد وظيفتين).

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