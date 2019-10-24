المملكة تستضيف «طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية» فبراير 2020

الرياض(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس.

وقدم الكريديس لسموه خلال اللقاء ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من سباق ” طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية ” ، الذي سيقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات ” uci ” ، في فبراير من عام 2020 المقبل بالعاصمة الرياض ، بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين ، إضافة إلى عرض ملفين لبطولتين أخريين هي سباق حائل الصحراوي، الذي سيقام بالتزامن مع موسم حائل ، وكذلك سباق السودة للمنحدرات.

وفي ختام اللقاء قدم صُباح الكريديس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته المستمرين ، وحرصه الدائم على عمل الاتحادات والأندية الرياضية ودعمه لها بشكل مستمر لاستضافة أكبر البطولات الدولية.

حضر اللقاء ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات سلمان بن عبدالله السيد ، والمدير التنفيذي للاتحاد مهند بن أحمد العمودي.