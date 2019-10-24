مناصرين لحزب الله يقتحمون ساحة احتجاج ويعتدون على المتظاهرين

بيروت(صدى):

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن اقتحام مناصرين لـ «حزب الله» لساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت.

وأكدت وسائل الإعلام، على محاولة مناصرين حزب الله السيطرة على الساحة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المتظاهرين وإصابة أحدهم.

وأوضحت أنهم اعتدوا على الإعلاميين والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح، وعملوا على منعهم من التعبير عن آرائهم أمام الكاميرات.

وأصيب أحد المتظاهرين جراء المواجهات، بجروح طفيفة في الرأس، فيما قامت قوات الأمن بمحاولة الفصل بينهم وبين المتظاهرين.