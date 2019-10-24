بالفيديو.. اضرار عملية تجميل المهبل بعد الولادة الطبيعية على صحة المرأة
أكدت الدكتورة مها النمر استشاري طب النساء والولادة ، أن عمليات ” تضييق ” أو التجميل للمهبل بعد الولادة الطبيعية إجراء خاطئ ويمثل خطر على صحة المرأة .
وقالت النمر ، ببرنامج ” سيدتي ” ، المرأة تعود إلى طبيعتها خلال فترة الأربعين بعد الولادة ، مع إجراء تمارين تضييق الحوض ، ومن يقول أن هناك عمليات تجميل بتضييق المهبل غير صحيح فهذه العمليات تكون بشد الجلد ، ويتم قص جزء من المهبل ما يٌضيق المقدمة فقط ، وهذا شئ خاطئ لأن ذلك يسبب ألم شديد ، وألتهابات متكررة .
وتابعت النمر ، فالتجميل إجراء خاطئ ولا نسمع فيه كثيراً ، هناك أيضاً عملية ترميم المهبل ، وهذه التي تتم برفع المثانة ورفع جدار المهبل ، ولكن بعد إجرائها لا يمكن بعدها ولادة طبيعية ، لهذا عدد من السيدات يقومن بها بعد أن يقررن عدم الإنجاب مرة أخرى .
د. مها النمر – استشاري طب النساء والولادة:
عمليات "تضييق" أو التجميل للمهبل بعد الولادة الطبيعية إجراء خاطئ ويمثل خطر على صحة المرأة #برنامج_سيدتي#خليجية@Dr_mahaalnemer pic.twitter.com/0G6F3R2x7z
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 24, 2019
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 8 دقائق
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