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بالفيديو.. اضرار عملية تجميل المهبل بعد الولادة الطبيعية على صحة المرأة

بالفيديو.. اضرار عملية تجميل المهبل بعد الولادة الطبيعية على صحة المرأة
أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة مها النمر استشاري طب النساء والولادة ، أن عمليات ” تضييق ” أو التجميل للمهبل بعد الولادة الطبيعية إجراء خاطئ ويمثل خطر على صحة المرأة .

وقالت النمر ، ببرنامج ” سيدتي ” ، المرأة تعود إلى طبيعتها خلال فترة الأربعين بعد الولادة ، مع إجراء تمارين تضييق الحوض ، ومن يقول أن هناك عمليات تجميل بتضييق المهبل غير صحيح فهذه العمليات تكون بشد الجلد ، ويتم قص جزء من المهبل ما يٌضيق المقدمة فقط ، وهذا شئ خاطئ لأن ذلك يسبب ألم شديد ، وألتهابات متكررة .

وتابعت النمر ، فالتجميل إجراء خاطئ ولا نسمع فيه كثيراً ، هناك أيضاً عملية ترميم المهبل ، وهذه التي تتم برفع المثانة ورفع جدار المهبل ، ولكن بعد إجرائها لا يمكن بعدها ولادة طبيعية ، لهذا عدد من السيدات يقومن بها بعد أن يقررن عدم الإنجاب مرة أخرى .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 8 دقائق

ابك عاب.. غيرو الماضوع…
عندنا ضيوف من مضارب فوااد…
يا محماس جب القهوه وصب للشبخ صنيتان فنجان

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