وظائف شاغرة للجنسين في التأهيل والإحلال بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عن وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وذلك للعمل لدى “ أفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة إس جي إس لخدمات الفحص العربية السعودية المحدودة، وشركة ابتكار للتقنية ” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضح البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس شبكة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات، مسؤول موارد بشرية (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، أمين مخزون: شهادة الثانوية العامة، مشغل حاسب آلي: شهادة الثانوية العامة.

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